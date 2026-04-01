Weather Update Today : पश्चिमी विक्षोभ की राहत पर ब्रेक, अब Rajasthan में हीटवेव का अलर्ट !

Weather Update Today: राजस्थान में 10 अप्रेल से 23 अप्रेल तक मौसम कैसा रहेगा। इसकी जानकारी मौसम विभाग ने गुरुवार को जारी forecast पूर्वानुमान में दी है। इस दौरान आंधी-बारिश का दौर थमने और heatwave हीटवेव का दौर शुरु होने की संभावना जताई गई है। साथ ही maximum temperatures अधिकतम-न्यूनतम तापमान minimum temperatures बढ़ने की भी संभावना जताई है। पहले सप्ताह मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है और दूसरे सप्ताह में क्या बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं देखिए ये खास रिपोर्ट