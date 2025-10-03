Weather Update Today:पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, ‘भारी बारिश’, तेज हवाएं, वज्रपात के बीच किसानों को सलाह

Weather Update Today राजस्थान में 5 अक्टूबर से भारी बारिश के अलर्ट के साथ ही मौसम विभाग ने किसानों को भी सतर्क किया है। मौसम विभाग ने रबी की फसल की बिजाई का काम बारिश को ध्यान में रखकर ही करने की सलाह जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 अक्टूबर को जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में दोपहर बाद तेज मेघगर्जन, तेज हवा और कहीं-कहीं मध्यम से तेज बारिश की संभावना है।

भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के द्वारा बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 6 अक्टूबर को इस तंत्र का सबसे ज्यादा असर राज्य के कई भागों में दर्ज होने और जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवा चलने और बारिश की प्रबल संभावना है। इस दौरान भी बीकानेर संभाग व शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की भी प्रबल संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां 7 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

8 अक्टूबर से एक सप्ताह मौसम शुष्क !

इसके बाद मौसम विभाग ने 8 अक्टूबर से राज्य के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने किसानों के लिए विशेष सलाह दी है। किसानों को पक कर तैयार हुई खरीफ की फसल को भीगने से बचाने के लिए पहले ही उपाय कर लेने की सलाह दी गई है। साथ ही कृषि उपज मंडियों में भी खुले में रखे जिंसों और अनाज को भीगने से बचाने के उपाय कर लेने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार इससे पहले मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां 3-4 अक्टूबर को जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में दर्ज होने की भी संभावना है। इससे पहले बुध और गुरुवार को भी प्रदेश में कई स्थानों पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। जिसके चलते कई स्थानों पर जलभराव जैसी समस्या का सामना करना पड़ा। दशहरे पर दहन के लिए बनाए रावण के पुतलों को भी इस बारिश से काफी नुकसान पहुंचा। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा बरसात बयाना में हुई। वहीं निम्बाहेडा, बामनवास और सांगानेर सहित कुछ इलाकों में भी झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज बदल गया।