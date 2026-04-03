राजस्थान में मौसम का कहर! आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का डबल अटैक

Weather Update Today: राजस्थान में मौसम(Rajasthan Weather) ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में बूंदाबांदी (Heavy Rain )से लेकर तेज बारिश तक का दौर जारी है..मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance Active) के प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में मौसम अस्थिर बना हुआ है। इस सिस्टम के कारण तेज मेघगर्जन, आंधी-बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है