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राजस्थान में मौसम का कहर! 21 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

राजस्थान में मौसम का कहर! 21 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

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जयपुर

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Poonam Sharma

Mar 18, 2026

Rajasthan Weather: राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। India Meteorological Department के मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 18 से 20 मार्च के बीच सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ(Western Disturbance) के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, बारिश (Rain Alert)और ओलावृष्टि(Hail Storm) की संभावना है। विभाग ने खास तौर पर 20 मार्च को इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर रहने की चेतावनी दी है। इसी को देखते हुए प्रदेश के 21 जिलों में ऑरेंज अलर्ट(Orange Alert) जारी किया गया है।

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Published on:

18 Mar 2026 10:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / राजस्थान में मौसम का कहर! 21 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

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