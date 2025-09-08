Patrika LogoSwitch to English

मौसम ने दिया साथ तो उमड़ी पर्यटकों की भीड़, जयपुरवासी बोले- थैंक यू!

Tourist in Jaipur : गुलाबी शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को निहारने के लिए देश से ही नहीं सात समंदर पार से भी पावणे आते हैं। शहर की खूबसूरती हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है।

जयपुर

Savita Vyas

Sep 08, 2025

जयपुर। गुलाबी शहर में सुहाना मौसम पावणों को अपनी ओर आकर्षित कर पर्यटन विभाग को मालामाल बना रहा है। वीकेंड पर आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा बना रहा। आमेर, हवामहल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल पर दिनभर पर्यटकों का जमावड़ा रहा। शाम तक इन स्मारकों पर 29,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। इसमें आमेर महल पर 13,494, हवामहल पर 7,629, अल्बर्ट हॉल पर 4,075 और जंतर मंतर पर 4,420 सैलानी पहुंचे।

08 Sept 2025 03:04 pm

