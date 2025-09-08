मौसम ने दिया साथ तो उमड़ी पर्यटकों की भीड़, जयपुरवासी बोले- थैंक यू!

जयपुर। गुलाबी शहर में सुहाना मौसम पावणों को अपनी ओर आकर्षित कर पर्यटन विभाग को मालामाल बना रहा है। वीकेंड पर आसमान में बादलों की आवाजाही से मौसम खुशनुमा बना रहा। आमेर, हवामहल, जंतर मंतर और अल्बर्ट हॉल पर दिनभर पर्यटकों का जमावड़ा रहा। शाम तक इन स्मारकों पर 29,000 से अधिक पर्यटक पहुंचे। इसमें आमेर महल पर 13,494, हवामहल पर 7,629, अल्बर्ट हॉल पर 4,075 और जंतर मंतर पर 4,420 सैलानी पहुंचे।