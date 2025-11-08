Patrika LogoSwitch to English

Asaram को देख, क्यों चौंक रहा हर कोई ? Rajasthan के बाद Gujarat से भी मिली है राहत

आसाराम अब ज़मानत मिलने के बाद, इतना फिट कैसे नज़र आ रहा है? इतना फिट कि खुद अपने दम पर... और बिना किसी व्हीलचेयर या सहारे के चल-फिर रहा है?

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Nov 08, 2025

… ना कोई व्हील चेयर… ना किसी का सहारा… आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरना… और फिर खुद के पैरों से आगे की ओर बढ़ना… ये तस्वीरें हर किसी को चौंका रही हैं.

Published on:

08 Nov 2025 03:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Videos / Asaram को देख, क्यों चौंक रहा हर कोई ? Rajasthan के बाद Gujarat से भी मिली है राहत

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

Solar Energy: राजस्थान बनेगा देश का “सौर ऊर्जा हब”, अगले वर्ष तक 11 हजार मेगावाट क्षमता के प्रोजेक्ट होंगे स्थापित

जयपुर

Tarot Card Reading 9 November 2025 : 9/11/2025 को इन 5 राशियों का खुल सकता है भाग्य, जानिए सभी 12 राशियों का हाल

Tarot Card Reading 9 November
राशिफल

क्लास में आखिरी वक्त तक मुस्कुराती रही अमायरा, रोती-बिलखती मां ने लगाया ये आरोप

amayara case jaipur
जयपुर

Government Initiative: फ्री AI कोर्स लॉन्च, लाखों युवाओं को मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट

जयपुर

Mining Investment: राजस्थान बना देश का पहला राज्य जिसने 8 मेजर मिनरल ब्लॉकों की प्री-एम्बेडेड नीलामी शुरू की

sand mining rajasthan
जयपुर
