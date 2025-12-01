Wildlife Expert का खुलासा ! Leopards को कौन push कर रहा जंगल से, क्यों सड़क पर आ रहे वन्यजीव…?

Wildlife Rajasthan जयपुर Jaipur सहित राजस्थान Rajasthan में कई जगह से Leopard लेपर्ड्स के जंगल छोड़ बस्ती में घुस जाने के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ वन्यजीवों की जंगलों में ही जरुरतें पूरी करने पर जोर दे रहे हैं। वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट दिनेश वर्मा दुर्रानी का कहना है कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों Aravalli Hills में करीब 1 हजार लेपर्ड विचरण कर रहे हैं। वहीं जयपुर के beed papad leopard safari बीड़ पापड़, आमागढ़ amagarh leopard safari और झालाना के जंगलों jhalana jungle safari में इन लेपर्ड्स की संख्या करीब 100 है। इतनी संख्या में लेपर्ड्स होने के बावजूद जंगल में इनके लिए हैबिटेट, पानी और शिकार की किल्लत है। ऐसे में ये आए दिन जंगल से बस्ती का रुख कर रहे हैं। इसे रोकना है तो वन्यजीवों को उनके जंगल में ही शिकार और पानी उपलब्ध कराना होगा।