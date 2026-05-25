Video: अस्पतालों में संसाधन, दवाइयां और आपात सुविधाओं पर बढ़ा फोकस

रेगिस्तानी जिले जैसलमेर में तापमान का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ने के साथ गर्मी अब सिर्फ मौसम की स्थिति नहीं, बल्कि दैनिक जीवन और जरूरी सेवाओं के लिए भी चुनौती बनती दिखाई दे रही है। ऐसे हालात में प्रशासनिक मशीनरी ने स्वास्थ्य, पेयजल और बिजली सेवाओं को केंद्र में रखते हुए तैयारियों की गति तेज कर दी है।
जिले में बढ़ती गर्मी के असर को देखते हुए प्राथमिकता उन व्यवस्थाओं पर रखी जा रही है, जिनका सीधा संबंध आमजन से जुड़ा है। चिकित्सा संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता से लेकर पेयजल आपूर्ति और विद्युत व्यवस्था तक विभिन्न स्तरों पर सक्रियता बढ़ी है। गर्मी के दौरान सबसे अधिक दबाव चिकित्सा, पानी और बिजली तंत्र पर पड़ता है। इसी कारण विभागीय स्तर पर आपसी समन्वय को अधिक सक्रिय रखा गया है ताकि किसी भी क्षेत्र में समस्या लंबी न खिंचे।
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जैसलमेर
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