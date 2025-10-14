Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

jaisalmer bus fire accident चलती बस में लगी भीषण करीब 20 लोगों की मौत की आशंका, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया मौके का हाल

जैसलमेर

image

Abhishek Chaturvedi

Oct 14, 2025

jaisalmer bus fire accident जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में मंगलवार करीब साढ़े तीन बजे आग लगी। हादसे में बस में सवार यात्री गंभीर रूप से झुलस गए। इस भीषण हादसे में करीब 20 जनों की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई अधिकृत बयान सामने नहीं आया है। कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी ऐसी ही आशंका जता रहे हैं।

एसी में शॉर्ट सर्किट !

हादसे का कारण प्रारम्भिक तौर पर एसी में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार करीब 3 बजे यह बस जैसलमेर से जोधपुर के लिए रवाना हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रास्ते में करीब 20 किलोमीटर दूर जोधपुर मार्ग पर बस के पिछले हिस्से में धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसने देखते ही भीषण आग का रूप ले लिया। देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला जैसी नजर आने लगी। बस में सवार कई लोगों ने खिड़कियों से कूद कर जान बचाई।

Published on:

14 Oct 2025 10:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / jaisalmer bus fire accident चलती बस में लगी भीषण करीब 20 लोगों की मौत की आशंका, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया मौके का हाल

