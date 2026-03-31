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Middle East Conflict Impact: राजस्थान में फंसे प्रवासी पक्षी | Bird Migration Crisis

Middle East Conflict Impact: राजस्थान में फंसे प्रवासी पक्षी | Bird Migration Crisis

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जैसलमेर

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Abhishek Chaturvedi

Mar 31, 2026

Middle East Conflict Impact: मिडिल ईस्ट संघर्ष का प्रभाव पंछियों पर भी दिख रहा है ! युद्ध में इन परिंदों के आशियाने नष्ट हो चुके हैं। इसके बाद भी वहां धूआं और धमाकों के चलते इन्हें वहां का जीवन रास नहीं आ रहा है। शायद इसीलिए वे अभी तक अपने वतन वापस नहीं लौटे हैं। ये कहना है प्रवासी पक्षी विशेषज्ञों का। उन्होंने कहा कि ये पक्षी रूस, यूरोप से हर साल सर्दी में राजस्थान के जैसलमेर तक आते हैं और मार्च तक लौट जाते हैं लेकिन इस बार अब तक इनकी वापसी नहीं हो रही है।

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Published on:

31 Mar 2026 10:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Middle East Conflict Impact: राजस्थान में फंसे प्रवासी पक्षी | Bird Migration Crisis

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