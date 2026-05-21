स्वच्छता पर डिजिटल नजर …प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाने के लिए वायरिंग का काम शुरू

परियोजना के तहत परिषद कार्यालय में अत्याधुनिक कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है, जहां से सभी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। यहां बड़े डिस्प्ले स्क्रीन और रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। अधिकारियों के अनुसार कैमरों की रिकॉर्डिंग भविष्य में किसी विवाद या शिकायत की स्थिति में साक्ष्य के रूप में भी उपयोगी साबित होगी। नगरपरिषद ने शुरुआती दौर में कैमरों के लिए शहर के व्यस्त और महत्वपूर्ण स्थानों को प्राथमिकता दी है। इनमें प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थलों के आसपास के क्षेत्र, मुख्य सडक़ें, सार्वजनिक चौक, कचरा संग्रहण बिंदु व भीड़भाड़ वाले इलाके शामिल हैं। परिषद का मानना है कि कैमरों की मौजूदगी से लोगों में अनुशासन बढ़ेगा और खुले में कचरा फेंकने जैसी गतिविधियों में कमी आएगी। इसी तरह से कचरा संग्रहण केंद्रों पर जब कचरा पात्र पूरा भर जाता है और उसे समय पर उठाया नहीं जाता है तो ऐसे स्थलों के बारे में भी नगरपरिषद प्रशासन को समय पर जानकारी मिल जाएगी। जिससे कचरा पात्र को खाली करवाने का काम करवाया जा सकेगा।