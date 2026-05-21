विष्णु आराधना: पद्मिनी एकादशी पर शुभ संयोगों से बढ़ेगा पूजा और व्रत का महत्व

पोकरण क्षेत्र के माड़वा, एकां व डिडाणिया गांवों के प्रमुख ऐतिहासिक तालाबों के जीर्णोद्धार का गुरुवार को कार्य शुरू किया गया। गौरतलब है कि गांवों में स्थित तालाबों की वर्षों से खुदाई व सफाई नहीं होने के कारण पायतन में अथाह रेत के भंडार है। जिसके कारण बारिश के बाद पानी कम समय ही टिक पाता है। इसी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और ओरण, गोचर, तालाब व आगोर संरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक बलवंतसिंह जोधा की ओर से जनसहयोग से क्षेत्र के प्रमुख तीन गांवों के तालाबों का जीर्णोद्धार के लिए चयन किया गया है। माड़वा, एकां व डिडाणिया गांवों के तालाबों पर जनसहयोग से धनराशि एकत्रित कर खुदाई, सफाई के साथ जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है। गुरुवार को सुबह बांदोलाई तालाब के महंत अनूपपुरी महाराज व पंडित देवीलाल बिस्सा के सानिध्य में विधिवत पूजा-अर्चना की गई। सामाजिक कार्यकर्ता जोधा की ओर से कस्बे व आसपास क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया है। अब तीन तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी के मौसम में तालाबों में पानी सूख जाने पर ग्रामीणों के साथ मवेशी को परेशानी होती है। इसी को लेकर मानसून से पूर्व तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है, ताकि मानसून सीजन में इन तालाबों में लबालब पानी भर सके और क्षेत्र के ग्रामीणों व मवेशी को राहत मिल सके।