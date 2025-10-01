Video: 128 ईटीएफ की ओर से पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन

पन्नोधरराय माता मंदिर परिसर में 128 ईटीएफ की ओर से सामाजिक सरोकार एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन कमान अधिकारी कर्नल मोहनसिंह राठौड़ के मुख्य अतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम में 128 ईटीएफ के अधिकारियों ले. कर्नल पवन कोटस, मेजर अनंत कुमार सिंह, मेजर अनिकेतसिंह, मेजर युगांक गुप्ता, सुबेदार मेजर जगरूपसिंह चौहन और जवानों ने ग्रामीणों के साथ सहभागिता करते हुए भारतीय संस्कृति में पशु, पक्षी और वृक्षों के तालमेल तथा उनके संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही बच्चों व ग्रामीणों को कर्नल मोहनसिंह राठौड़ की ओर से ग्रामीणों को इस अवसर पर बड़े पेड़, पौधे और फलदार वृक्षों के पौधे वितरित किए गए। पौधे पाकर बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। ग्रामीणों ने क्षेत्र को हरा भरा बनाने, पर्यावरण संरक्षण व जल संरक्षण को लेकर बटालियन का साथ देने की बात कही। इस दौरान अधिक से अधिक पौधरोपण व जल संरक्षण का सरल और प्रभावी उपाय बताते हुए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया।
बड़ी खबरेंView All
Rajasthan