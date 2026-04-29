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Video: 50 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ईवी स्कूटी, दूरस्थ क्षेत्रों में मिलेगी मदद
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Video: 50 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ईवी स्कूटी, दूरस्थ क्षेत्रों में मिलेगी मदद

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति अनटाइड फंड से खरीदी गई 50 टू-व्हीलर ईवी स्कूटियों का वितरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुधवार को किया गया।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 29, 2026

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति अनटाइड फंड से खरीदी गई 50 टू-व्हीलर ईवी स्कूटियों का वितरण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बुधवार को किया गया। स्वास्थ्य भवन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी थे, जबकि अध्यक्षता जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने की। कार्यक्रम के समन्वयक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने स्कूटी वितरण के उद्देश्य और उपयोगिता की जानकारी दी। विधायक छोटूसिंह भाटी ने ईवी स्कूटी प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि जिले के विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब इन ईवी स्कूटियों से ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित कर सकेंगी। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने सभी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार के लिए जिम्मेदारी से कर्तव्य निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने चिकित्सा विभाग की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार और आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। कलेक्टर ने हीट वेव से बचाव, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा 14-15 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के शत-प्रतिशत एचपीवी टीकाकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा।

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Updated on:

29 Apr 2026 08:36 pm

Published on:

29 Apr 2026 08:35 pm

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