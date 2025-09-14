Video: कबड्डी प्रतियोगिता में जिले की 58 टीमों के 635 खिलाड़ी कर रहे भागीदारी

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 69 वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज रविवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाचना के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विजय कुमार परिहार, प्रधानाचार्य राजकीय विद्यालय नाचना अरविंद पवार, नेमीचंद सोनी, सहायक पुलिस निरीक्षक अर्जुन लाल सेन, तेज सिंह ने प्रतियोगिता का आगाज किया। प्रतियोगिता प्रभारी रजाक हुसैन ने स्वागत किया। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक रावल सिंह देनोक ने बताया कि 69 वी जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में जैसलमेर जिले की कुल 58 टीमों के 635 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 30 शारीरिक शिक्षकों के नेतृत्व में खिलाड़ी अनुशासन व खेल का उत्साह से प्रदर्शन कर रहे हैं। उद्घाटन मैच 17 वर्षीय बालिका वर्ग में शहीद पदम सिंह राजकीय विद्यालय सत्याया और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोहनगढ़ के बीच खेला गया जिसमें राजकीय विद्यालय सत्याया विजयी रही। 19 वर्षीय बालक वर्ग में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साकड़ा और रतन बाल एकेडमी मोहनगढ़ के बीच खेला गया जिसमें साकड़ा टीम विजय रही।