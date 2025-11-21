Patrika LogoSwitch to English

सीमावर्ती जैसलमेर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों का चेहरा सामने आ गया है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 21, 2025

सीमावर्ती जैसलमेर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन की अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायत समितिवार ग्राम पंचायतों का चेहरा सामने आ गया है। इस संबंध में कलक्टर की ओर से अधिसूचना जारी की गई। जिले में 68 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। जिसके बाद अब जिले में कुल 265 पंचायतें हो गई हैं। जैसलमेर विधानसभा में 143 और पोकरण में 122 पंचायतें शामिल होंगी। इस प्रक्रिया में जैसलमेर में 22 और पोकरण विधानसभा क्षेत्र में 46 पंचायतों का इजाफा किया गया है। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों की बढ़ोतरी भणियाणा पंचायत समिति में की गई है। आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव नए पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन के आधार पर करवाए जाएंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की ओर से 2020 में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन व नवसृजन किया गया था। इसके बाद गत वर्ष पुन: यह प्रक्रिया शुरू की गई। मुख्यत: दोनों विधायकों के निर्देशन में पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन व नवसृजन के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए गए।

Published on:

21 Nov 2025 09:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: सरहदी जिले में 68 नई ग्राम पंचायतों का गठन…

