Video: देर रात लगी भीषण आग, तीन घंटे की मशक्कत कर पाया काबू

पोकरण कस्बे में फलसूंड रोड पर अंबेडकर छात्रावास के पास शनिवार देर रात टेंट के एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का टेंट का सामान जलकर नष्ट हो गया। जानकारी के अनुसार फलसूंड रोड पर अंबेडकर छात्रावास के पास टेंट का एक गोदाम स्थित है। शनिवार देर रात करीब 10 बजे बाद अचानक टेंट गोदाम से आग की लपटें व धुआं उठने लगा। पड़ौसियों ने देखा तो टेंट संचालक को सूचना दी। कुछ ही देर में आग की लपटें ऊपर उठने लगी और गोदाम में रखे टेंट का पूरा सामान धू-धू कर जलने लगा। आग की लपटें व धुंआ देखकर और शोर-शराबा सुनकर आस-पड़ौस से बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर थानाधिकारी भारत रावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही नगरपालिका का दमकल वाहन भी तत्काल मौके पर आया। इसके बाद ट्रैक्टर टंकियां भी बुलवाई गई। करीब दो-तीन घंटे की मशक्कत कर आग पर काबू किया गया। भीषण आग में गोदाम में रखा टेंट का लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया।