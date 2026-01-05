5 जनवरी 2026,

जैसलमेर

Video: गैस तापीय विद्युत गृह में हादसा, ऊंचाई से गिरने पर ठेका श्रमिक की मौत

रामगढ़ के निकट स्थित गैस तापीय विद्युत गृह में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में ठेका श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 05, 2026

रामगढ़ के निकट स्थित गैस तापीय विद्युत गृह में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में ठेका श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रामगढ़ निवासी नथमल पुत्र आदूराम सुथार (50) के रूप में हुई है, जो विद्युत गृह में ठेकेदार के अधीन कार्यरत था। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर करीब तीन बजे नथमल अपने कार्य स्थल की ओर लौट रहा था। इसी दौरान वह ऊंचाई से गिर पड़ा। कुछ समय बाद एक सुरक्षा गार्ड ने उसे यार्ड के बाहर अचेत अवस्था में पड़ा देखा। तत्काल अन्य सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों को सूचना दी गई। नथमल को तुरंत रामगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थानाधिकारी भुट्टाराम मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे और पुलिस कार्यवाही शुरू की। हादसे की खबर कस्बे में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अस्पताल में एकत्र हो गए। इस दौरान गोविंद भार्गव, केशराराम सुथार, हुकमाराम कुमावत, मालमसिंह, लूणसिंह, अर्जुन दैया सहित समाज के लोग और परिजन मौजूद रहे।

05 Jan 2026 08:56 pm

