Video: एक हजार किलो फूलों से सजा बाबा रामदेव समाधि स्थल, महका परिसर

दीपोत्सव के आगाज पर जन की आस्था के प्रतीक बाबा रामदेव का धाम रामदेवरा फूलों से महक उठा। पुष्कर से आई भक्तों की टोली ने एक हजार किलो फूलों से बाबा के दरबार को सजाया। धनतेरस पर शनिवार को बाबा रामदेव के समाधि स्थल विभिन्न प्रकार के फूलों से सजावट करके सजाया गया। पुष्कर से आए बाबा रामदेव के भक्त जीवणराम माली के नेतृत्व में करीब दो दर्जन भक्तों की टोली पिछले दो दिन से रामदेवरा स्थित समाधि स्थल को सजाने में जुटी हुई है। यह भक्त पिछले पांच वर्षों से निरंतर दीपावली पर बाबा के दरबार को सजाते हैं। पूरा समाधि स्थल फूलों की महक से महक उठा। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि, मुख्य प्रोल, कचहरी, परिसर और निकासी द्वार पर गुलाब, मोगरा, गेंदा, कलकती, लेमन आदि के एक हजार किलो फूलों से सजावट की गई है। सजावट होने के बाद सम्पूर्ण मंदिर परिसर फूलों की भीनी खुशबू से महक उठा। देश भर से बाबा की समाधि के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु इस सजावट को देखकर मोहित हो रहे है।