Video: बीएसएफ मोटरसाइकिल रैली फतेहगढ़ पहुंची, राष्ट्रीय एकता और नशा मुक्ति का दिया संदेश

बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू से भुज तक निकली मोटरसाइकिल रैली शुक्रवार को पोकरण के बाद फतेहगढ़ पहुंची। रैली आते ही रंगारंग प्रस्तुति के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, नशा मुक्ति और महिला सशक्तिकरण का संदेश लिए यह रैली सीमावर्ती इलाकों में देशभक्ति का उत्साह जगा रही है।दोपहर रैली के फतेहगढ़ पहुंचने पर 51 बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट करणसिंह ने स्वागत किया। मौके पर सेक्टर बाड़मेर के अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागचंद, विद्यालय के प्रिंसिपल जैता राम, बीएसएफ के सीमा प्रहरी, बच्चे, शिक्षक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। विद्यालय परिसर में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दीं।
