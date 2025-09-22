Video: बस की चपेट में आई कार, पति की मौत व पत्नी व दो बच्चे घायल

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 जोधपुर रोड पर फलोदी थानाक्षेत्र के डेडिया गांव के पास सोमवार दोपहर एक निजी बस एवं कार की हुई भिड़ंत में पति की मौत हो गई। जबकि पत्नी व दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें जोधपुर रैफर किया गया है। पुलिस के अनुसार कार में सवार जोधपुर के मगरापूंजला गहलोतों का बास निवासी सुनील (43) पुत्र दौलतसिंह गहलोत, उसकी पत्नी लक्षिता उर्फ लक्ष्मी (38), पुत्र तन्मय (10) व मनन (8) पोकरण से जोधपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान दोपहर 2 बजे बाद डेडिया गांव के पास सामने से आ रही एक निजी यात्री बस से कार की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी खतरनाक थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस का भी अगला व साइड का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार सवार चारों जने गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें तत्काल पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां सुनील को मृत घोषित कर दिया। जबकि उसकी पत्नी व बच्चों को गंभीर हालत के कारण तत्काल जोधपुर रैफर कर दिया गया। बस में सवार कुछ लोगों को मामूली चोटें लगी। जिनका देचू में उपचार किया गया। सूचना पर सहायक उपनिरीक्षक नींबदान चारण पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।