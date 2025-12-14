Video: भाजपा सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर चलाया स्वच्छता अभियान

राजस्थान की भाजपा सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रविवार को पंचायत समिति नाचना के विकास अधिकारी सुरेश वर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत नाचना परिसर के आगे स्वच्छता अभियान चलाया गया। ग्राम विकास अधिकारी नाचना संदीप चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायत नाचना परिसर के आगे स्वच्छता अभियान चलाया गया। भाजपा कार्यकर्ता खुशाल सोनी ने कहा कि 11 से 25 दिसंबर तक अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही सरकार के दो साल के शासन के दौरान अर्जित उपलिब्धयांे की जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर हीरालाल, शिवदानाराम, बीरबल राम, मांगीलाल, रोहित सोनी उपस्थित रहे।