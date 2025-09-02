Video: कर्नल ने सेना में सेवा की, राजनीति में भी अच्छा कार्य किया.. युवाओं को सीखने की जरूरत: राजे

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मोहनगढ़ पहुंची। यहां उन्होंने बाड़मेर-जैसलमेर के पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वसुंधरा राजे ने कर्नल सोनाराम चौधरी के पुत्र डॉ. रमन चौधरी व परिजनों बड़े भाई चेतन राम चौधरी, लाला राम चौधरी, मूलाराम चौधरी, चंदनाराम चौधरी, हिम्मताराम चौधरी, हुकमाराम चौधरी आदि से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और इस कठिन समय में परिवार को संबल बनाए रखने की बात कही। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि कर्नल सोनाराम ने 25 साल सेना में सेवा करने के साथ ही राजनीति में भी बहुत ही अच्छा कार्य किया। हर जगह जाकर आम लोगों से मिलते थे। यह क्षेत्र पहले विकसित नहीं था, अब विकसित देखने को मिल रहा है। यह कर्नल की मेहनत का नतीजा है। कर्नल साहब दिल के बिल्कुल साफ थे।