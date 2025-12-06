Video: कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने पदभार संभाला, कांग्रेस संगठन को मजबूती देने का संकल्प

जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर ने शनिवार को वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में विधिवत पदभार ग्रहण किया। समारोह का प्रमुख लक्ष्य संगठन में सामंजस्य बढ़ाना और गुटबाजी समाप्त करना रहा, जिसके तहत सभी प्रमुख नेताओं को एक ही जाजम पर बैठाकर मेल मिलाप का संदेश दिया गया। पदभार संभालने के बाद अमरदीन फकीर ने कहा कि राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है, उसे पूरी निष्ठा और कर्मठता से निभाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करना और आमजन को राहत दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एआइआर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गलत तरीके से काटे गए हैं और सरकार पूरे प्रकरण को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 14 दिसंबर को जंतर मंतर पर आयोजित ‘वोट चोर गद्दी छोड़’ महारैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया, ताकि राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूती मिल सके।