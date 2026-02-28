28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: गाय ने विदेशी सैलानी को सींग मार कर गिराया, वीडियो वायरल

जैसलमेर में स्वच्छंद घूमते पशुओं की समस्या कितनी विकट हो गई है, इसकी बानगी शनिवार को वायरल हुए वीडियो के जरिए सामने आई। यह वीडियो गत गुरुवार सुबह का है।

Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 28, 2026

जैसलमेर में स्वच्छंद घूमते पशुओं की समस्या कितनी विकट हो गई है, इसकी बानगी शनिवार को वायरल हुए वीडियो के जरिए सामने आई। यह वीडियो गत गुरुवार सुबह का है। इसमें एक विदेशी हनुमान चौराहा की तरफ जा रहा है। वहां माहेश्वरी सेवा सदन के सामने सडक़ के किनारे बने सीवरेज के मैन हॉल के पास से गुजरते समय एक गाय ने विदेशी सैलानी के पेट में सींग से प्रहार किया। अपनी धुन में जा रहा विदेशी यह खतरा भांप तक नहीं पाया और सीधे मैन हॉल पर गिर गया। गनीमत यह रही कि, मैन हॉल का मुंह बंद था और आसपास लोग थे। वे वहां पहुंचे। हालांकि विदेशी सैलानी स्वयं ही बाहर निकल गया। उसके सिर पर चोट आई और वह गंदगी में सन गया। आसपास खड़े लोग उसे माहेश्वरी सेवा सदन में ले गए। जहां उसने स्नान किया। बताया जाता है कि, विदेशी ने कहा- वह जैसलमेर में मिली इस चोट को कभी भूल नहीं पाएगा। उसे एक बार तो लगा कि वह मौत के मुंह में जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Feb 2026 06:34 pm

Published on:

28 Feb 2026 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: गाय ने विदेशी सैलानी को सींग मार कर गिराया, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

Vayu shakti 2026: रेगिस्तान में ‘विध्वंस’: प्रचंड की प्रचंडता, राफाल बना काल तो जगुआर से हाहाकार

जैसलमेर

गाय को बचाने को लगाए ब्रेक, पीछे से गाड़ी ने मारी टक्कर .. महिला की मौत

जैसलमेर

तीन दिन थमे रहने के बाद फिर दौड़े निजी बसों के पहिए

जैसलमेर

एकादशी : स्वर्णनगरी में फागोत्सव और पारंपरिक गेरों संग होली की धूम

जैसलमेर

श्वानों ने हमला कर तीन हिरणों को उतारा मौत के घाट

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.