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जैसलमेर
Video: धूप, धूल और श्रम में गढ़ते जीवन के सपने
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Video: धूप, धूल और श्रम में गढ़ते जीवन के सपने

रेगिस्तान की तपती दोपहर में जब हवा भी आग की तरह चुभने लगती है, तब शहर के किनारों पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मौसम से नहीं, मजबूरी से लड़ते हैं।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 30, 2026

रेगिस्तान की तपती दोपहर में जब हवा भी आग की तरह चुभने लगती है, तब शहर के किनारों पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो मौसम से नहीं, मजबूरी से लड़ते हैं। जैसलमेर की इन तस्वीरों में वही कहानी सांस लेती दिखती है—श्रम की, संघर्ष की और अनकही मजबूती की। निर्माणाधीन इमारतों के बीच सिर पर तसले उठाए महिलाएं, तपते पत्थरों पर नंगे पांव चलते पुरुष, और धूल से लिपटी यह दुनिया—यह सब किसी शोर के बिना भी बहुत कुछ कह जाता है। यहां पसीना सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि जीवन की कीमत चुकाने का जरिया है। हर कदम पर उठता बोझ सिर्फ पत्थरों का नहीं, जिम्मेदारियों का भी है। इन चेहरों पर थकान जरूर है, लेकिन ठहराव नहीं। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, इनकी रफ्तार धीमी नहीं पड़ती। कोई सिर पर वजन संभालते हुए आगे बढ़ रहा है, तो कोई झुककर जमीन से भविष्य बटोर रहा है। यह श्रम का वह रूप है, जो अक्सर नजरों से ओझल रहता है, लेकिन हर शहर की नींव इसी पर टिकती है। विश्व श्रम दिवस के मौके पर ये तस्वीरें सिर्फ एक दिन की बात नहीं करतीं, बल्कि उस निरंतर संघर्ष को सामने लाती हैं, जो हर दिन दोहराया जाता है। जैसलमेर की रेत में पसीने की ये बूंदें ही असल में विकास की इबारत लिखती हैं—बिना शोर, बिना पहचान, लेकिन पूरी शिद्दत के साथ।

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Published on:

30 Apr 2026 09:09 pm

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