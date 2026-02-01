Video: सदराऊ में विवाद ने लिया उग्र रूप, लाठी-डंडों से हमला, पुलिस ने छह को लिया हिरासत में

नहरी क्षेत्र में स्थित सदराऊ गांव में बुधवार को पुराने विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया। दो गुटों के बीच शुरू हुआ कहासुनी का मामला देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। लाठी-डंडों से हुए हमले में आधा दर्जन महिलाओं सहित 18 से अधिक लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सदराऊ के दो गुटों में सामाजिक विवाद चल रहा था। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष पर दूसरे पक्ष ने सदराऊ में घर के आगे बैठे लोगों पर हमला कर दिया। दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर लाठियां मारने लगे। बीच-बचाव करने पहुंचे ग्रामीणों को भी हमलावरों ने नहीं बख्शा। घटना से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।