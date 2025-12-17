Video: जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, केंद्र सरकार पर तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप

देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने, विपक्ष की आवाज को दबाने व ईडी सहित संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र की मोदी सरकार की ओर से राजनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अमरदीन फकीर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पुतला फूंकने की मनाही कर दी। जिस पर पूर्व केबिनेट मंत्री तैश में आ गए। उन्होंने पुतला फूंक कर प्रदर्शन करने से मना कर रहे सीओ सिटी रूपसिंह इंदा पर नाराज होते हुए कहा कि, आप प्रदर्शन करने से कैसे इनकार कर सकते हैं ? मंत्री ने कहा- हम तो यहीं प्रदर्शन करेंगे, आपको जो करना हो कर लो। बाद में सीओ ने पूर्व मंत्री सहित अन्य कांग्रेस नेताओं से समझाइश की। जिसके चलते हनुमान चौराहा पर गांधी प्रतिमा के समक्ष पुतला फूंका गया।