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Video: दो-तीन घंटे तक चलता रहा हंगामा, रामसरोवर तालाब में डूबने से हुई थी बालक की मौत
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Video: दो-तीन घंटे तक चलता रहा हंगामा, रामसरोवर तालाब में डूबने से हुई थी बालक की मौत

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में स्थित रामसरोवर तालाब में डूबने से हुई बालक की मौत के मामले में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब परिजनों ने आरोप लगाया कि मोर्चरी के डीप फ्रीज से शव गायब है।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

May 03, 2026

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में स्थित रामसरोवर तालाब में डूबने से हुई बालक की मौत के मामले में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब परिजनों ने आरोप लगाया कि मोर्चरी के डीप फ्रीज से शव गायब है। करीब दो-तीन घंटे तक परिजन परेशान होते रहे। जिसके बाद यहां तैनात किया गया पुलिसकर्मी पहुंचा और डीप फ्रीज में रखे शव की पहचान करवाई तो मामले का पटाक्षेप हो गया एवं सभी ने राहत की सांस ली। गौरतलब है कि शनिवार को रामदेवरा के रामसरोवर तालाब में फलोदी निवासी महेन्द्र (15) की डूबने से मौत हो गई थी। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया और पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक की मां व कुछ परिजनों के सामने ही यहां मोर्चरी के डीप फ्रीज में शव को रखा गया था। अन्य परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया जाना था।

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Published on:

03 May 2026 09:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: दो-तीन घंटे तक चलता रहा हंगामा, रामसरोवर तालाब में डूबने से हुई थी बालक की मौत

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