Video: निरामय राजस्थान और तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन को प्रभावी बनाने पर जोर

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनगढ़ और नाचना तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्नू का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और कार्मिकों को बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान डॉ. पालीवाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। उन्होंने टीबी रोगियों को निक्षय पोषण योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही लाड़ो योजना और जननी सुरक्षा योजना के पात्र लाभार्थियों को अविलंब प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में नि:शुल्क दवाओं की उपलब्धता, मरीजों की जांच व्यवस्था और मौसमी बीमारियों के प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा की। डॉ. पालीवाल ने कहा कि मलेरिया, डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए क्षेत्र में एंटी लार्वा गतिविधियों का प्रभावी संचालन किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि चिकित्सा व्यवस्थाओं में लापरवाही या कमी पाए जाने पर संबंधित प्रभारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने मोहनगढ़ चिकित्सा संस्थान में निर्माणाधीन बीपीएचयू भवन का निरीक्षण किया और लेबर रूम व वार्डों की स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निरामय राजस्थान कार्यक्रम और तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए, ताकि जनजागरूकता में वृद्धि हो।