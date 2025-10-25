Video: जैसलमेर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास निरीक्षण में सुरक्षा एवं सुविधाओं पर जोर

उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने शनिवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों, सिक लाइन, पिट लाइन, रेलवे कॉलोनी और स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था का विस्तृत अवलोकन किया गया।

जैसलमेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 140 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नवविकसित स्टेशन में सर्कुलेटिंग एरिया, आधुनिक शौचालय, विशाल वेटिंग हॉल एवं वेटिंग रूम, दिव्यांगजन के लिए विशेष प्रावधान, प्लेटफॉर्म शेल्टर और कोच गाइडेंस सिस्टम जैसी सुविधाएँ विकसित की जा रही हैं। अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं और शीघ्र ही स्टेशन का लोकार्पण होने की संभावना है।