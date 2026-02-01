Video: जैन समाज के चादर महोत्सव को लेकर व्यापक तैयारियां शुरू

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत आगामी 6 मार्च को एकदिवसीय दौरे पर जैसलमेर आ रहे हैं। संघ प्रमुख के जैसलमेर दौरे को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। संघ प्रमुख 6 से 8 मार्च तक जैन समाज की ओर से आयोजित किए जा रहे ऐतिहासिक चादर महोत्सव के आगाज कार्यक्रम में भाग लेने जैसलमेर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार भागवत 6 तारीख को सडक़ मार्ग से जैसलमेर पहुंचेंगे और यहां वे दुर्ग में स्थित जैन मंदिरों में खत्तरगछ जैन समाज की ओर से दादा गुरु जिनदत्त सूरि के चमत्कारी वस्त्रों के दर्शन और पूजा अर्चना में शामिल होंगे। दुर्ग में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद संघ प्रमुख डेडानसर मैदान में तीन दिवसीय कार्यक्रमों के लिए तैयार किए जा रहे आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। भागवत इसी स्थान पर हजारों की तादाद में एकत्रित समग्र समाज के लोगों को सम्बोधित करेंगे। इस सभा में सभी वैदिक समाजों के साधु-संतों के साथ भी संघ प्रमुख विचार विमर्श कर सकते हैं। बताया जाता है कि यह एक सद्भावना बैठक होगी। इसके अलावा भागवत कुछ देर जैसलमेर में ठहरने के पश्चात विमान से प्रस्थान कर जाएंगे।