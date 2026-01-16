Video: झाडिय़ों में लगी आग, मशक्कत कर किया काबू

पोकरण कस्बे में जयनारायण व्यास सर्किल के पास स्थित पेट्रोलपंप के पीछे झाडिय़ों में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू किया गया। व्यास सर्किल के पास स्थित पेट्रोलपंप के पीछे झाडिय़ों में शुक्रवार की शाम अचानक आग लग गई। सूखी झाडिय़ों के कारण आग की लपटें ऊपर उठने लगी और झाडिय़ां धूं-धूं कर जलने लगी। झाडिय़ों में लगी आग से एकबारगी हड़कंप मच गया। इस दौरान यहां खड़े लोगों ने नगरपालिका दमकल को इसकी सूचना दी। दमकल तत्काल मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत कर पानी डालकर आग पर काबू किया गया।