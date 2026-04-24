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जैसलमेर
Video: गमछे के साथ गिलास घूमाने वाला भी मिल गया : डोटासरा
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Video: गमछे के साथ गिलास घूमाने वाला भी मिल गया : डोटासरा

क्षेत्र के फलसूंड गांव में शुक्रवार को आयोजित हुई कांग्रेस की सभा के दौरान प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने कई बार स्थानीय भाषा में सरकार पर तंज कसे।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Apr 24, 2026

क्षेत्र के फलसूंड गांव में शुक्रवार को आयोजित हुई कांग्रेस की सभा के दौरान प्रदेशाध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा ने कई बार स्थानीय भाषा में सरकार पर तंज कसे। प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर कई तंज कसे और नगर निकाय व पंचायत चुनाव के दौरान पर्ची बदलने की बात कही। इसी प्रकार उन्होंने जैसलमेर पूर्व विधायक रूपाराम धणदे की ओर से किसी पार्टी या कार्यक्रम के दौरान गीतों पर किए जाने वाले नृत्य को लेकर कहा कि वे गमछा घूमाते है और रूपाराम सिर पर कांच की गिलास। अब दोनों मिले गए है तो किसी बात की कमी नहीं होगी। उन्होंने ईडी-सीबीआइ के छापों को लेकर भी कई बातें बोली। पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी को लेकर प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि उन्हें विधायक बाबाजी मिल गए। उन्होंने कहा कि हमारी फूट से जीत गए, काम क्या करवाया। तो बाबाजी कहते है कि कोई आता है तो आशीर्वाद दे देता हूं।

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Updated on:

24 Apr 2026 09:14 pm

Published on:

24 Apr 2026 09:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Videos / Video: गमछे के साथ गिलास घूमाने वाला भी मिल गया : डोटासरा

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