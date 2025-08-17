Video: दिनभर उमस और तपिश ने किया बेहाल, शाम को बूंदाबांदी से भीगी सडक़ें

स्वर्णनगरी में रविवार को लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान ने 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर किया और जैसलमेर पूरे राजस्थान में सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज हो गया। पसीने से तरबतर करने वाली उमस और तपिश के कारण लोगों की हालत खस्ता हो गई। वहीं देर शाम बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो चंद मिनट चला। इससे शहर की सडक़ें व गलियां तरबतर हो गईं। उसके बाद चली हवाओं से हल्की राहत मिली। इससे पहले दिन में उमस व गर्मी से सबसे ज्यादा दिक्कतें जैसलमेर भ्रमण पर आए सैलानियों को झेलनी पड़ी। वे सिर पर कपड़े रख कर और गर्मी-गर्मी करते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 40.3 और न्यूनतम 28.1 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी 44 से 88 प्रतिशत तक बनी हुई है। जिससे दिन के साथ रात में भी शीतलता की बजाए उमस का असर बना हुआ है।