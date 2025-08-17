Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Video: दिनभर उमस और तपिश ने किया बेहाल, शाम को बूंदाबांदी से भीगी सडक़ें

स्वर्णनगरी में रविवार को लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान ने 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर किया और जैसलमेर पूरे राजस्थान में सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज हो गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 17, 2025

स्वर्णनगरी में रविवार को लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान ने 40 डिग्री का आंकड़ा पार कर किया और जैसलमेर पूरे राजस्थान में सबसे गर्म शहर के रूप में दर्ज हो गया। पसीने से तरबतर करने वाली उमस और तपिश के कारण लोगों की हालत खस्ता हो गई। वहीं देर शाम बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो चंद मिनट चला। इससे शहर की सडक़ें व गलियां तरबतर हो गईं। उसके बाद चली हवाओं से हल्की राहत मिली। इससे पहले दिन में उमस व गर्मी से सबसे ज्यादा दिक्कतें जैसलमेर भ्रमण पर आए सैलानियों को झेलनी पड़ी। वे सिर पर कपड़े रख कर और गर्मी-गर्मी करते नजर आए। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 40.3 और न्यूनतम 28.1 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी 44 से 88 प्रतिशत तक बनी हुई है। जिससे दिन के साथ रात में भी शीतलता की बजाए उमस का असर बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2025 09:02 pm

Published on:

17 Aug 2025 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Video: दिनभर उमस और तपिश ने किया बेहाल, शाम को बूंदाबांदी से भीगी सडक़ें

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

मुख्य न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में किया पौधरोपण

जैसलमेर

लोकदेवता हड़बूजी मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

जैसलमेर

म्याजलार क्षेत्र में युवती के अपहरण की वारदात का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

पंजाब से आए 300 स्वयं सेवकों ने की सामूहिक सफाई, 21 दिन लगातार मेले में करेंगे सफाई

जैसलमेर

लोक देवता बाबा रामदेव समाधि के दर्शन को लगी दो किमी लंबी कतार

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.