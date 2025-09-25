Video: बोलेरो कैम्पर व मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत में पति-पत्नी व भतीजी की मौत

भणियाणा थानाक्षेत्र के सरदारसिंह की ढाणी के पास तेलीवाड़ा फांटा पर बोलेरो कैम्पर व मोटरसाइकिल की हुई भिड़ंत में पति-पत्नी व भतीजी की मौत हो गई। हादसे में तीनों के शव क्षत-विक्षत हो गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई। भणियाणा पुलिस के अनुसार तीन अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार 7 जने दूधिया गांव की तरफ जा रहे थे। सरदारसिंह की ढाणी के पास तेलीवाड़ा फांटा पर सामने से आ रही एक बोलेरो कैम्पर ने एक मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया। इस दौरान करीब 100-150 मीटर तक बोलेरो बाइक को घसीटकर ले गई और सड़क से दूर खेत में जाकर पलट गई। हादसे में बाइक सवार बालोतरा जिलांतर्गत मड़ली थानाक्षेत्र के खानूड़ा निवासी भाऊनाथ (35) पुत्र सुरमनाथ जोगी, उसकी पत्नी भंवरीदेवी (32) एवं भंवरीदेवी की भतीजी समदड़ी निवासी पिंकू (12) पुत्री चंदानाथ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद अन्य बाइक सवार भी मौके पर आ गए और चीख-पुकार मच गई। सूचना पर भणियाणा थाने से सहायक उपनिरीक्षक रुगपुरी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और शवों को अपने कब्जे में लेकर भणियाणा के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। उपखंड अधिकारी महेशचंद्र मान ने भी मौका मुआयना किया।