Video: पोलियो उन्मूलन अभियान में जैसलमेर की जनजागरूकता रैली

उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस 23 नवंबर के लिए वातावरण निर्माण और व्यापक जनजागरूकता के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को जनजागरूकता रैली निकाली। रैली में आशा सहयोगिनियों और प्रशिक्षणार्थी एएनएम ने जन्म से लेकर पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को रविवार को पोलियो बूथ पर लाकर पोलियो खुराक पिलाने का संदेश दिया। उपखंड अधिकारी सक्षम गोयल ने गड़ीसर चौराहे से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गड़ीसर चौराहे से प्रारंभ होकर आसनी पथ, गोपा चौक, गांधी चौक होते हुए हनुमान चौराहे तक पहुंची। प्रतिभागियों ने तख्तियों पर लिखे नारों के माध्यम से पोलियो उन्मूलन का संदेश दिया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. निखिल शर्मा ने अभिभावकों से अपील की कि वे रविवार को अपने पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर आएं। उन्होंने बताया कि यदि कोई बच्चा बूथ पर खुराक पीने से छूट जाता है तो अभियान के दूसरे और तीसरे दिन भ्रमणशील दल घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाएंगे। हनुमान चौराहे पर डॉ.निखिल शर्मा और उमेश आचार्य ने रैली को संबोधित करते हुए पोलियो उन्मूलन में जनसहभागिता की आवश्यकता पर जोर दिया। रैली के दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एम. डी. सोनी, बीसीएमओ डॉ. नारायण राम, रोटरी क्लब अध्यक्ष पंकज खत्री, उमेश आचार्य, डॉ. पल्लवी राव, परमसुख सैनी, विजय सिंह, उमेश पारीक, नर्सिंग ऑफिसर दीप्ति डेनिस, मोनिका सुमन, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र वार्डन पूजा सहित चिकित्सा विभाग के कार्मिक उपस्थित रहे।