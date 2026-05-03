Video: जैसलमेर में 454 में से 444 ने दी नीट परीक्षा, 10 गैर हाजिर रहे

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की ओर से देशभर की भांति जैसलमेर में रविवार को नीट (यूजी) परीक्षा- 2026 संपन्न हुई। इसके लिए जैसलमेर में 2 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। जैसलमेर में पंजीकृत कुल 454 अभ्यर्थियों में से 444 ने परीक्षा दी और 10 जने गैर हाजिर रहे। परीक्षा प्रभारी विशनसिंह शेखावत ने बताया कि जैसलमेर में दोनों केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। उन्होंने बताया कि अमर अमर शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 240 में से 237 और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में 214 में से 207 ने परीक्षा दी। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दोपहर 2 से सायं 5 बजे की अवधि में संपन्न हुई परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में 1.30 बजे तक प्रवेश दिया गया। उनका प्रवेश पूर्वाह्न 11.30 बजे शुरू कर दिया गया। प्रवेश से पहले उनकी कड़ाई से जांच की गई। सभी दिशा-निर्देशों की पालना की गई।