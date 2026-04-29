Video: जैसलमेर में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज

स्वर्णनगरी सहित मरुस्थलीय जिले भर में गर्मी ने एक बार फिर कड़े रुख की बानगी पेश कर दी है। गत सोमवार को 46 डिग्री पार पारे ने हर किसी को हैरान कर दिया था, जबकि मंगलवार को इसमें अच्छा खासा उतार आया। एक दिन बाद ही बुधवार को गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 42.6 और न्यूनतम 28.0 डिग्री रिकॉर्ड किया है। यह एक दिन पहले क्रमश: 40.8 व 27.4 डिग्री रहा था। इस तरह से बुधवार को पारे ने 1.8 डिग्री की उछाल भरी। सुबह धूप निकलने के बाद से तपिश का वातावरण बन गया, जो दोपहर और उसके बाद निरंतर बढ़ता चला गया। इस दौरान शहर की सडक़ें वीरान नजर आई। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही पूरी तरह से चेहरे और सिर को ढंक कर घरों से बाहर निकले। बाजारों में मंदी का दौर देखा जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण लोगों की दिनचर्या बहुत हद तक बदल गई है। उनके खान-पान तक में बड़ा बदलाव आया है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ कर 45-46 डिग्री सै. तक पहुंचने की संभावना है।