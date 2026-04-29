Video: जैसलमेर में शुद्ध आहार अभियान, खाद्य नमूने जब्त

जैसलमेर जिले में शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जैसलमेर शहरी क्षेत्र में कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र कुमार पालीवाल ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को हुई इस कार्यवाही में खाद्य सामग्री का निरीक्षण कर कुल 4 नमूने संग्रहित किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि ग्रीष्म ऋतु में खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले व्यवसाइयों को शुद्ध खाद्य सामग्री बनाने, बेचान करने एवं खाद्य प्रतिष्ठानों पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। टीम ने शेक, जूस, कार्बोनेट बेवरेजेज और फ्रूट बेवरेजेज के सैंपल लिए। कड़वासरा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला जोधपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।