जैसलमेर

Video: जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा सम्पन्न, 20 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई

मोहनगढ - कस्बे में िस्थत पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय के सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 का आयोजन शनिवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Dec 13, 2025

मोहनगढ – कस्बे में िस्थत पीएमश्री जवाहर नवोदय विद्यालय के सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2026 का आयोजन शनिवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक किया गया। इसके लिए जिले भर में 20 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए 4742 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था। जिसमें से 2492 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं इस परीक्षा में 2250 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी सुबह से ही अपने अभिभावकों के साथ पहुंचने शुरू हो गए थे। परीक्षा केंद्रों पर सुबह के समय काफी भीड़ देखने को मिली। परीक्षा केंद्र पर अपने रोल नंबर ढूंढते नजर आए। परीक्षा केदो पर शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी कड़े प्रबंध किए गए। इस बार अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र निवास स्थान से दूर होने के कारण परीक्षार्थियों की उपस्थिति भी कम रही। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन वीएमसी अध्यक्ष व जिला कलक्टर प्रताप सिंह के निर्देशन में व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश कुमार बिस्सा, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार जांगिड़ की देखरेख में किया गया।

जैसलमेर

