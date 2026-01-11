Video: जैसलमेर में अब तक का न्यूनतम पारा 3.1

सीमावर्ती जैसलमेर जिला पूरी तरह से जाड़े की जकडऩ में आया हुआ है। बीते दिनों से जारी सर्दी का सितम कम होने की बजाए बढ़ रहा है। गत शनिवार की रात को जैसलमेर का न्यूनतम पारा इस सीजन के न्यूनतम स्तर 3.1 डिग्री तक लुढक़ गया। दूसरी ओर चांधन, मोहनगढ़ और रामगढ़ जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रात का पारा जमाव बिंदु पर चला गया और रविवार सुबह इन क्षेत्रों में चार पहिया वाहनों की छतों व दुपहिया की सीटों पर बर्फ की परत जमी हुई नजर आई। शहर व गांवों में सुबह कोहरे की घनी चादर छाई हुई थी। जो करीब 9 बजे के बाद धूप निकलने से छंटी लेकिन बर्फानी हवाओं के बहने से पूरा सीमांत क्षेत्र धूजता रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिन का अधिकतम तापमान 19.1 और न्यूनतम 3.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह लगातार चौथा अवसर था, जब जैसलमेर का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम रहा है। लोगों को घरों में दुबके रहने को विवश होना पड़ रहा है। दूसरी ओर किसी कार्यवश घरों से बाहर निकले लोग पूरी तरह से गर्म कपड़ों के लबादों में ढंके हुए नजर आते हैं।