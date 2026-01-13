Video: सडक़ क्रॉस करते व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी

जैसलमेर-सम मार्ग पर शहर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर गत सोमवार देर रात अज्ञात वाहन ने सडक़ क्रॉस कर रहे मजदूर को टक्कर मार दी और चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। हादसे में मजदूरी करने वाले युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक तोताराम भील निवासी खुईयाला के परिवारजन और अन्य लोगों ने मंगलवार को दिनभर जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर उपस्थित रह कर घटना को कारित करने वाले व्यक्ति के गिरफ्त में नहीं आने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। शहर कोतवाल सुरजाराम जाखड़ मय जाब्ता मोर्चरी पहुंचे और मृतक के परिवारजनों से समझाइश की। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाने के बाद जांच कार्य तेजी से किया जा सकेगा। हालांकि इस संबंध में कोतवाली में शिकायत दर्ज कर ली गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश का काम किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार घटना सोमवार देर रात करीब 11 बजे की है। सम क्षेत्र से आ रही कार ने मजदूर को टक्कर मारी।
