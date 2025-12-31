Video: मावठ से शहर में बढ़ा सर्दी का अहसास, पारा भी गिरा

जैसलमेर में सर्दी के तेवरों में कभी नरमी तो कभी सख्ती के बीच बुधवार अलसुबह कई जगहों पर मावठ हुई। सर्दी के मौसम की इस बूंदाबांदी के चलते सडक़ें व गलियों के फर्श तरबतर हो गए। इस दौरान आकाश में घने बादल छाए रहे और सर्द हवाओं के चलने से गलन का अहसास हुआ। बाद में दिन भर सूरज की किरणें अत्यंत मद्धम ही धरती तक पहुंची और लोग गर्म कपड़ों में दुबके नजर आए। इससे अधिकतम पारे में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 25.4 रिकॉर्ड किया गया। यह गत मंगलवार की तुलना में 2.2 डिग्री कम रहा। शाम से सर्दी के मिजाज में और सख्ती महसूस की गई। साल के अंतिम दिन सेलिब्रेशन की तैयारी करने वालों को रात के समय ठंडक ने धूजा दिया। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार नए साल के शुरुआती कुछ दिनों में सर्दी का मौसम अपने अब तक के पीक की ओर जाएगा। जिससे दिन के साथ रात के पारे में भी 2 से 5 डिग्री का गोता लगना तय माना जा रहा है।