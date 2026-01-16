Video: डम्पर के नीचे आने से मिस्त्री की मौत

पोकरण कस्बे में जैसलमेर रोड पर डम्पर का काम कर रहे मिस्त्री की नीचे दबने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार लोहावट के कुशलावा निवासी हसन फारुख (25) पुत्र मोहम्मद निमाज गाडिय़ों का मिस्त्री है और लंबे समय से पोकरण में काम करता है। शुक्रवार को दोपहर वह जैसलमेर रोड पर शक्ति स्थल के सामने एक डम्पर को ठीक करने का कार्य कर रहा था। इस दौरान चालक की ओर से अचानक गाड़ी को चालू कर आगे कर दिया गया, जिससे वह नीचे दब गया और गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गया। उसे तत्काल एम्बुलेंस से पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थानाधिकारी भारत रावत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव अपने कब्जे में लिया और मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। सूचना के बाद परिजन पोकरण पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया।