Video: मेघवाल समाज वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन, पुलकित वॉरियर्स चांधन विजेता

मेघवाल समाज बाबा रामदेव मंदिर भीम कुंज परिसर में आयोजित पांच दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोहपूर्वक हुआ। फाइनल मुकाबले में पुलकित वॉरियर्स चांधन ने राठौर ब्रदर्स पारेवर को 2-0 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा ने किया। इसके बाद हुए समापन समारोह में मुख्य अतिथि अपर जिला मजिस्ट्रेट विधि सेवा प्राधिकरण किशोर कुमार और विशिष्ट अतिथि उप जिला प्रमुख डॉ. भूपेंद्र कुमार बारूपाल, समाजसेवी जगरूप राम, पूर्व सरपंच हनुमानराम हटार और भीम कुंज विकास समिति के कोषाध्यक्ष बाबूलाल लीलावत की मौजूदगी में विजेता व उपविजेता टीमों को स्मृति चिन्ह और ट्रॉफी प्रदान की गई। समारोह की शुरुआत लोक देवता बाबा रामदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। जगरूपराम और उनके परिवार ने मंदिर पर ध्वजारोहण कर समाज और राष्ट्र की खुशहाली की कामना की।

मुख्य अतिथि किशोर कुमार ने अपने उद्बोधन में उपस्थित लोगों को विधि सेवा प्राधिकरण से जुड़ी जानकारियां साझा कीं और न्यायिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। डॉ. भूपेंद्र बारूपाल ने बाबा रामदेव की जीवनी और उनके समाज सुधार कार्यों का उल्लेख करते हुए लोगों को उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया।