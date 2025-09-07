Video: मोहनगढ़. 19 वर्ष छात्र में कनोई की टीम बनी विजेता

69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत 17 व 19 वर्ष छात्र-छात्रा फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहीद राजेन्द्र सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में किया गया। इसके अलावा 14 वर्ष आयु वर्ग छात्र-छात्रा शतरंज व कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। फुटबॉल, शतरंज व कुश्ती प्रतियोगिता का रविवार को विधिवत रूप से समापन किया गया। शहीद राजेन्द्रसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रमुख प्रतापसिंह सोलंकी, अध्यक्ष के रूप में कार्यवाहक सीबीईओ उदाराम विश्नोई, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व सरपंच लक्ष्मणदास खत्री, शिक्षाविद राणाराम सुथार, मुकुन्द वासू, सार्जेन्ट लाला राम चौधरी, पीईईओ रमणलाल मीणा आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारम्भ मां सरस्वती की तस्वीर के आगे दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। अतिथियों की ओर से विजेता टीमों, खिलाडियों, टीम प्रभारियों, निर्णायकों, शारीरिक शिक्षकों को शील्ड, मोमेण्टों आदि प्रदान सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रतियोगिता संयोजक व पीईईओ रमणलाल मीणा ने पेश किया। प्रतियोगिता के समापन के बाद खेल ध्वज का अवरोहण किया गया, जिसको जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जैसलमेर के प्रतिनिधि सीबीईओ उदाराम विश्नोई को सुपुर्द किया गया। छात्राओं की ओर से कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता जितेन्द्र सिंह सोलंकी ने किया।