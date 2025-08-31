Video: जैसलमेर में 1 इंच से ज्यादा पानी बरसा, गांवों में भी बरसे मेघ

स्वर्णनगरी में तेज गर्मी और उमस के चलते परेशान हो रहे लोगों को बीते शनिवार देर रात तक और रविवार को सुबह के समय बारिश का दौर चलने से कई जगहों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सुबह 8.30 बजे तक उससे पहले के 24 घंटों को मिला कर जैसलमेर में 27 मिलीलीटर पानी बरसा। जिला मुख्यालय के अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों ेमें भी शनिवार शाम से रात तक अच्छी वर्षा हुई। जिले के पोकरण और रामदेवरा आदि में एक बार फिर तेज बारिश होने से स्थानीय बाशिंदों के साथ बाबा के श्रद्धालुओं को राहत मिल गई। हालांकि उनकी परेशानियां भी बढ़ी हैं। जैसलमेर शहर में शनिवार को करीब मध्यरात्रि तक रुक-रुक कर बरसात का सिलसिला चलता रहा। इससे रात में शीतलता का वातावरण बन गया। सडक़ों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को आवाजाही में दिक्कतें झेलनी पड़ी। रविवार अलसुबह से आकाश में घने काले बादल छाए हुए थे, जो बाद में बरसना भी शुरू हो गए। हालांकि वर्षा का यह सिलसिला चंद मिनटों तक ही चला। उसके बाद दिनभर आकाश में बादलों की आवाजाही का दौर चला व उमस भी छाई रही। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 33.5 और न्यूनतम 22.9 डिग्री रिकॉर्ड किया। एक दिन पहले शनिवार को यह क्रमश: 37.0 व 27.7 डिग्री सै. दर्ज हुआ था।