Video: पोकरण बंद रहा सफल, हिन्दू सम्मेलन में उमड़ी भीड़, मंच पर रहे संत

पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव के पास तीन दिन पूर्व गोवंश की हत्या के मामले में शनिवार को पोकरण कस्बा बंद रहा। इस दौरान हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि बुधवार रात केलावा गांव के पास कुछ युवकों ने एक बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा और एक खेत में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो गई। मामले में पुलिस की ओर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोहत्या विरोध संघर्ष समिति के बैनर तले शनिवार को कस्बे में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, साथ ही पोकरण बंद का आह्वान किया गया था। शनिवार सुबह से ही कस्बे के सभी बाजार बंद रहे, जिससे पूरे दिन कस्बे के मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसरा नजर आया।