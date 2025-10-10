Video: पोकरण: कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद को लेकर चर्चा, कार्यकर्ताओं से ली राय

कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत शुक्रवार को कस्बे में जैसलमेर रोड पर सि्थत भवन में विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद को लेकर चर्चा कर कार्यकर्ताओं से राय ली गई। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से नियुक्त पर्यवेक्षक सुशांत मिश्रा ने कहा कि 2014 के बाद देश में हालात बिगड़ रहे है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर अडानी को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही लोकतंत्र को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में जाकर केन्द्र सरकार के विरुद्ध आमजन की आवाज बन रहे है। देश भर में भारत जोड़ो जैसी यात्राएं निकालकर देश के विकास व मजबूती के लिए कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडग़े व कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देशभर में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान शुरू किया है, ताकि दूर गांव में बैठे कार्यकर्ता की रायशुमारी से जिलाध्यक्ष का चयन किया जा सके। जिससे कांग्रेस मजबूत हो सके। उन्होंने अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।